Edinilen bilgiye göre, Muğla merkezde meydana gelen İkametten Hırsızlık olayıyla ilgili şüphelinin minibüs ile Fethiye’ye gelebileceği bilgisi üzerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisinin birçok suç kaydı olan Y.O. isimli şahıs olduğu ve minibüsle seyir halinde olduğu belirlendi.

Araç şoförü ile irtibat halinde olan polis ekipleri, aracı kontrollü bir şekilde durdurdu.

Şüpheli şahıs minibüs içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 4 bin 310 dolar, 645 TL, 10 adet burma bilezik, 7 adet kalın bilezik, 10 adet tam cumhuriyet altını, 4 adet yarım altın, 7 adet çeyrek altın, 2 adet reşat altını, 2 adet yüzük, 1 çift küpe, 2 adet kutuda ayakkabı, 1 adet poşet içerisinde mont, 2 adet kutuda telefon ele geçirildi.