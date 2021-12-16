Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, Kocaeli-Sinop arasında, gece saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Fırtına
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