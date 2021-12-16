Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da tefecilik operasyonu: 5 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Giresun'da tefecilik suçunun önlenmesi ve men edilmesi için düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Giresun Emniyet Müdürlüğü, tefecilik suçunun önlenmesi ve men edilmesi için operasyon düzenledi.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; el yapımı tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 9 milimetre çapında 14 fişek ve suç unsuru olduğu değerlendirilen senetler ele geçirildi.
Giresun Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Giresun
Sıradaki Haber
Sağanak istinat duvarını çökertti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz