Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Giresun Emniyet Müdürlüğü, tefecilik suçunun önlenmesi ve men edilmesi için operasyon düzenledi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; el yapımı tabanca, bu tabancaya ait şarjör, 9 milimetre çapında 14 fişek ve suç unsuru olduğu değerlendirilen senetler ele geçirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.