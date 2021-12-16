Salgınla mücadele kapsamında yapılan son aşılarının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlar, hatırlatma dozu için kent genelindeki hastanelere gelmeye başladı.

İzmir'de aşı yapılan merkezlerden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşı Polikliniğinde de yoğunluk gözlendi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de de Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından hatırlatma dozuna karşı ilgi görüldüğünü söyledi.

''Aşı yeterli koruyuculuk sağlıyor''

Şener, çeşitli ülkelerden gelen bilimsel verilerin COVID-19 aşılarının mevcut Omicron varyantı da dahil şu anda görülen varyantlara karşı yeterli koruyuculuk sağladığını gösterdiğini söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulunun aldığı kararın önemini vurgulayan Şener, şunları söyledi:

"Son dozun aralığın 3 aya inmesi vatandaşlarda ciddi bir farkındalık yarattığını gözlüyoruz. Bugün sabahtan itibaren hastanedeki aşı birimlerine hatırlatma dozu aşısını yaptırmak için başvuru sayısı arttı. Omicron varyantıyla birlikte günlük aşılama sayılarında tırmanış olacağını düşünüyorum.

Bununla birlikte daha önce aşılanmamız olan hastalarda farkındalık yaratarak önümüzdeki hafta içinde aşı merkezlerine geleceklerini düşünüyorum. Vatandaşların hatırlatma dozunu yaptırmasıyla kanlarındaki antikor seviyesi yükselmiş olacak. Bu da hastalığın hafif oranda geçirilmesini sağlıyor."