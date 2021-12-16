İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle, Üsküdar'daki 4 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü.

Büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu. Sesi duyan bina sakinleri kendilerini dışarı attı.

İstinat duvarının çökmesiyle park halindeki 4 araç hasar gördü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve çökme nedeniyle zarar gören araçlar için zarar tespit tutanağı hazırladı.