Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 18:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sağanak istinat duvarını çökertti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Üsküdar'da etkili olan sağanak, bir binanın istinat duvarının çökmesine sebep oldu. 4 araç zarar gördü.
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle, Üsküdar'daki 4 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü.
Büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu. Sesi duyan bina sakinleri kendilerini dışarı attı.
İstinat duvarının çökmesiyle park halindeki 4 araç hasar gördü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve çökme nedeniyle zarar gören araçlar için zarar tespit tutanağı hazırladı.
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