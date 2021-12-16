Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beyoğlu'nda, kağıt toplayıcılarının kullandığı depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
İstanbul Beyoğlu'nda, kağıt toplayıcıları tarafından kullanılan depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu kapladı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Öte yandan, itfaiyenin uyarılarını dikkate almayan mahalle sakini bir kadın, ekiplere yardımcı olmak amacıyla depoya girmeye çalıştı.
Tavandaki alevli tahtaların çökmeye başlamasıyla alevlerden kaçarak kurtulan kadın, ekiplerce olay yerinden uzaklaştırıldı.
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