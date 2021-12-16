Balıkesir'in Havran ilçesinde 2019 yılında küresel konumlama sistemi (GPS) ile kızını takip ederek öldüren babanın duruşması Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

69 yaşındaki sanık, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Ali Yılmaz'ı öz kızını tasarlayarak canavarca bir hisle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Heyet ayrıca sanığa, kızı Gülnur Yılmaz ile aynı araçta bulunan 2 arkadaşını yaralama suçundan ikişer kez 15 ay, evindeki ruhsatsız silahlar için de 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

“Bu gece ilk defa rahat uyuyacağım"

Adliye çıkışında açıklama yapan Gülden Yozgatlı, mahkemeden beklediği kararın çıktığını söyledi.

Sanığın hak ettiği cezanın verildiğini anlatan Yozgatlı, "Sürpriz yaşamadığım için çok mutluyum. Bittiği için çok mutluyum. Artık kendime dönebileceğim, tamam artık düşünmeyeceğim. Bu gece ilk defa rahat uyuyacağım" dedi.

Olayın geçmişi

28 yaşındaki Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere 2019 yılının haziran ayında Antalya'dan Balıkesir'e geldi.

Eşi Gülden Yozgatlı ile boşanma davası süren Mustafa Ali Yılmaz, aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını 27 Haziran 2019'da, otomobiliyle takibe başlamış, Havran ilçesi Şapçı mevkiinde kızının kullandığı otomobile arkadan çarparak yol dışına çıkardı.

Annesinin yerini söylemeyen kızını otomobiline götürerek 11 el ateş eden Yılmaz, yaya olarak kaçarken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu silahıyla yakalanarak tutuklandı.

Mustafa Ali Yılmaz hakkında "canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Gülden Yozgatlı ise geçen yıl Ocak ayında sanıktan boşandı.