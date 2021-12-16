Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 21:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da, bir otomobil önce istinat duvarına ardından refüje çarptı. Bir çocuk hayatını kaybetti, 2'si bebek 6 kişi yaralandı.
Melik Dinç idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar- Ankara kara yolunun 55'inci kilometresinde, önce istinat duvarına ardından refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bayat Doktor Mete Tan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaşındaki bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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