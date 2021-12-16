Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sokak köpekleri çocuğa saldırdı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de sokak köpeklerinin çocuğa saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye götürülen çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kayseri Merkez Kocasinan'da yaşayan 9 yaşındaki U.A., okuldan eve dönerken 4 köpeğin saldırısına uğradı.
Bu sırada yoldan geçen bir kadın, köpekleri uzaklaştırarak U.A'yı kurtardı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan U.A., ailesi tarafından hastaneye götürüldü.
Köpeklerin saldırısı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Kayseri Köpek Sokak Hayvanları
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