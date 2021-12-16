Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnşaat malzemelerinin arasından tarihi eser çıktı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da hafif ticari araçtaki inşaat malzemeleri arasına gizlenmiş tarihi 5 ikon tablo ele geçirildi.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.
İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, belirlenen hafif ticari aracı Mimar Sinan Bulvarı'nda durdurdu.
Araçta yapılan aramada, inşaat malzemeleri arasına gizlenmiş 5 tarihi ikon tablo buldu.
Olayla ilgili araçtaki Y.Ş. ve İ.Ş gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Manisa Tarihi Eser
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