Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 02:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümrük kaçağı 14,3 milyon makaron ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan tırda gümrük kaçağı 14 milyon 300 bin makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, otoyolun İzmit ilçesi mevkisinde durdurdukları tırda arama yaptı.
Aramada gümrük kaçağı 14 milyon 300 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçakçılık Kocaeli Makaron
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