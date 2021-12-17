Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 02:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinden bazıları iptal
Bursa ile İstanbul arasındaki bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal edildi.
Ayrıca 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi de olumsuz hava koşulları yüzünden gerçekleştirilemeyecek.
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