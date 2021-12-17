Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 03:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da işçi minibüsü devrildi: 5 yaralı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü üst geçit inşaat alanına düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.
Balıkpazarı Mahallesi Armutlu yolunda Hasan Bilgin idaresindeki 16 S 7162 plakalı servis minibüsü, birkaç metre yükseklikten üst geçit inşaat alanına düştü.
Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası İtfaiye
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