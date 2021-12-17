Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 05:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çekicinin taşıdığı kamyon köprüye takıldı
Ankara'da çekicinin üzerinde taşınan kamyon, Yenimahalle Köprüsü'ne çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
Dün saat 19.00 sıralarında Sincan yönüne giden çekicinin üzerindeki kamyonun kasası, Yenimahalle Köprüsü'nün alt kısmında bulunan reklam panosuna çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, çekicinin bir süre köprü altında kalması nedeniyle araç yoğunluğu oluştu.
Çekici ve kamyonun kaza yerinden kaldırılmasıyla yaklaşık 45 dakika sonra bulvarda trafik normale döndü.
Etiketler: Ankara
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