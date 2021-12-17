Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 09:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü: O anlar kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Üsküdar'da etkili olan sağanak nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 4 araç zarar gördü. Duvarın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle, dün Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü.
Büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu. Sesi duyan bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
İstinat duvarının çökmesi ile park halindeki 4 araç hasar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
[Fotoğraf: İHA]
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Haberler
- 10:52
- 11:04
- 10:34
- 10:53
- 10:50
Sıradaki Haber
Edirne'de asayiş ve trafik uygulaması: 2 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz