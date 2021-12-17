İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle, dün Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü.

Büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu. Sesi duyan bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

İstinat duvarının çökmesi ile park halindeki 4 araç hasar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.