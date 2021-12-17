Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı 2 gündür aralıklarla devam ediyor. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.
Kar yağışının iki gündür aralıklarla sürdüğü D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti. Güzergahta kar yağışı Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.
Etiketler: Bolu Kar Yağışı
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