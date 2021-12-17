Kar yağışının iki gündür aralıklarla sürdüğü D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti. Güzergahta kar yağışı Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.