Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 1,1 ton kaçak tütün yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Ankara'da bir araçta yapılan aramada 1 ton 150 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce, yürütülen istihbarat çalışmalarında, yüklü miktarda kaçak tütün sevkiyatı yapacağı öğrenilen minibüse operasyon düzenlendi.
Minibüste yapılan aramada, üzerinde yasal bandrol bulunmayan çuvallar içinde toplam 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirildi.
Tütüne ve minibüse el konulurken, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ankara Gümrük Vergisi Kaçakçılık Ticaret Bakanlığı Tütün
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