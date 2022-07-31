Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 otomobil ile bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. pic.twitter.com/kMomKqMcNr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 31, 2022

Otoyolun Ankara istikametinin 14. viyadük mevkiinde meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi gönderildi.

Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı

Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelerde kaldırıldı.

Bu arada, bir itfaiye eri de yerdeki yaralılardan birini sakinleştirerek ambulans gelene kadar moral vermeye çalıştı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden normale döndü.