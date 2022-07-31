Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı
İzmir'in Menderes ilçesinde, seraların bulunduğu bölgede başlayan ve ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.
Çamönü Mahallesi'nde çok sayıda seranın bulunduğu bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 uçak, 2 helikopter, 13 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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