Çarıklar ve Bozdoğan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü yangına 2 uçak, 5 helikopter, 21 arazöz ve 116 personelle müdahaleye başlandığını duyurdu.

Ayrıca yangına 15 dakika içerisinde ilk müdahalenin yapıldığı öğrenildi.

Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.