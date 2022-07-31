Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 13 gözaltı
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskında 13 zanlı gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Yunus ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, çeşitli miktarda uyuşturucu ve içimde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
İşlemlerin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen B.H. ve B.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyetten salıverilen diğer şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: Zonguldak Uyuşturucu Narkotik
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