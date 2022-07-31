Daha 10 aylık bir bebekti Bedirhan, annesi ise 25 yaşındaydı. 31 temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombanın patlamasıyla Bedirhan bebek ile asker eşi olan Nurcan Karakaya şehit oldu.

Anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebek şehadetlerinin 4'üncü yılında anıldı.

Hain saldırıda kızı ve 10 aylık torununu kaybeden Suudiye Demir, Garnizon Şehitliğindeki mezarı sık sık ziyaret ediyor.

Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, "4 sene oldu aynı bugünkü gibi acımız taze. Hiç unutamıyoruz. 2 hafta bir gelip ziyaret ediyorum gidiyorum. Aynı acı, aynı keder. Her an aklımda, hiç unutamıyoruz" diye konuştu.

Şehit Nurcan Karakaya ve küçük yavrusunun Sivas'taki mezarları bir an olsun boş kalmıyor.

Bedirhan bebeğin ismi Yüksekova'daki bir üs bölgesine verildi

Şehit Bedirhan bebeğin ismi daha önce babasının da görev yaptığı Hakkari Yüksekova'daki üs bölgesine verildi.

Güvenlik güçleri bölgede huzur ve güvenliğin tesisi için elleri tetikte 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.