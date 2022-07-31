Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'deki Ballıkayalar doğal sit alanı ilan edildi
Kocaeli'nin Gebze ve Dilova ilçelerinde yer alan Ballıkayalar, "doğal sit-nitelikli koruma alanı" ve "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillendi. Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün, Ballıkayalar'ın doğal sit alanı kabul edilmesine ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu alana ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre Ballıkayalar, "doğal sit-nitelikli koruma alanı" ve "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.
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