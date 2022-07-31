İstanbul Şişli'de bir apartmanın 4. katında oturan kadın, komşularının kabusu oldu.

Daha önce yan binadaki kafenin çalışanını bıçakla yaraladığı öğrenilen kadının iş yerinin tabelasını kırdığı anlar da kameraya yansıdı.

3 aydır saldırgan tavırları nedeniyle defalarca şikayet edilen kadın bu kez de cama çıkıp sokağa kezzap ve çamaşır suyu döktü.

Kadın, polisi uzaklaştırmak için de kaynar su döktü

Çevredekiler polise haber verdi.

Kadın, ekipleri binadan uzaklaştırmak için pencereden kaynar su dökmeye başladı.

İtfaiye erleri kadının pencereden düşme ihtimaline karşı önlem aldı, binanın önüne hava yastığı açıldı.

Gözaltına alınan kadın hastaneye kaldırıldı

Bir süre sonra polis tarafından gözaltına alınan şüpheli hastaneye kaldırıldı.