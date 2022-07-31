Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kamyondan atlayarak kaçan 132 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul Fatih'te bir kamyonun kasasından atlayıp kaçmaya çalışan 132 düzensiz göçmen yakalandı. Polis ekiplerince yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edilen göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.
Samatya sahili bölgesinde dün kamyon kasasından atlayan düzensiz göçmenlerin kaçmaya çalıştığı yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 132 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu kişiler daha sonra sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi.
Etiketler: İstanbul Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 11:01
- 10:41
- 10:53
- 11:04
- 09:51
Sıradaki Haber
"Eyyam-ı bahur" sıcakları etkisini sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz