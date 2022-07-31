Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ekiplerinin desteğiyle Mudanya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 517 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, denetlenen 20 iş yerinden 11'inde eksik belge nedeniyle işlem yapıldı.

Polis ekipleri, 120 aracı da kontrol ederken yoklama kaçağı suçundan aranan 2 kişi yakalandı.

Uygulamada, 1 yakalanması olan araç yakalanmış, 1 alkollü sürücüye de işlem yapıldı.

Ayrıca 9 araç sahibine de 9 bin 850 lira idari ceza uygulandı.