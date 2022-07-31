Adana'da bir depodan 39 milyon 260 bin makaron çıktı
Adana'da polis ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor. Operasyonda, 39 milyon 260 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, depodaki 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste 39 milyon 260 bin makaron ele geçirildi.
Polis, 4'ü İran uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bakan Soylu'dan Adana polisine tebrik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Adana Seyhan’da 39 milyon 260 bin adet boş makaronun ele geçirildiğini duyurdu.
Operasyonda 4’ü yabancı uyruklu 6 kişinin gözaltına alındığını bildiren Soylu, Adana Emniyetini ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerini de tebrik etti.
Soylu paylaşımında, “Adana Seyhan'da gerçekleştirilen operasyonda 39 milyon 260 bin adet boş makaron ele geçirildi. 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltında. Adana Emniyetimize ve KOM Birimlerimize tebrikler” ifadelerini kullandı.
Adana Seyhan'da gerçekleştirilen operasyonda;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 31, 2022
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BOŞ MAKARON
ELE GEÇİRİLDİ
4'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltında!
Adana Emniyetimize ve KOM Birimlerimize TEBRİKLER ???????????? pic.twitter.com/TXPKJhnTcn
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