Antalya Havalimanı'nda 30 Temmuz Cumartesi günü iç hatta 113, dış hatta 956 olmak üzere toplamda 1069 uçak trafiğine hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, pandemi sonrasının en yüksek rakamına ulaşıldığı açıklamasını yaptı.

AAynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 18 bin 569, dış hatta 175 bin 619 olmak üzere toplam 194 bin 188 olarak gerçekleşti.