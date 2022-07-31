Hatay'ın Antakya ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 50 personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

İzmir

İzmir'in Menderes ilçesinde, seraların bulunduğu bölgede başlayan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Çamönü Mahallesi'nde çok sayıda seranın bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz, 3 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Mersin

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çarıklar ve Bozdoğan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Yangında 1,5 hektarlık alan yangından etkilendi.

Bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.