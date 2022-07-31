Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 15:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Doktora kaldırım taşı ile saldırı girişiminde bulunan kişi tutuklandı
[Fotograf: DHA]
Şanlıurfa’da kaldırım taşıyla doktora saldırı girişiminde bulunduktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen ve itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan Ali Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Şanlıurfa
Son Haberler
- 16:05
- 15:57
- 15:51
- 15:22
- 15:36
Sıradaki Haber
3 ilde yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz