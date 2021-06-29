Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Y.C'nin kullandığı kamyonet, Sevindikli mevkisinde, önünde seyreden B.S. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kamyonette sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan ve yaralanan A.G. Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otoyolun İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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