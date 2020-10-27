Sahte bilezik ve sahte çeyrekten sonra şimdi de sahte altın diş piyasada. Dolandırıcılar yöntemlerine her gün bir yenisini ekliyor.

Bahattin Aydın, İstanbul Kadıköy'de kuyumculuk yapıyor. 5 gram altın dişi satmak istediğini söyleyen müşteriler ona geldi. O da dolandırıldığından habersiz

dişleri alıp Kapalıçarşı'ya sattı.

"Kalpazanlar, dişi birbirine geçirerek ve içine kurşun koyarak çok ince mikronla dışını 22 ayar yapıp bize getirdiklerinde ve baktığımızda 22 ayar gösteriyor."

Altın dişlerin sahte olduğunu öğrenen Aydın polise başvurdu. Çevredeki kameraları inceleyen polis de kısa sürüde onları yakaladı. 4 şüpheli ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.