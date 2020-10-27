Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İskenderun'daki yangında canlı yayında zor anlar
Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde Akarca Mahallesi'nde ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangınla ilgili son durumu aktaran TRT Haber ekibine canlı yayın sırasında bir anda yükselen alevler zor anlar yaşattı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde art arda 2 orman yangını çıktı. İlk yangın Karayılan Mahallesi'nde başladı. 2 hektar alanı etkileyen yangın kontrol altına alındı.
Ardından yine İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'nde taş ocakları mevkisinde yangın çıktı. Alevlerin tehdit ettiği bazı evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı.
Bölgeden son durumu bildiren TRT Haber ekipleri canlı yayın sırasında zor anlar yaşadı. Bir anda yükselen alevler büyük risk yarattı.
Haber: Ramazan Düzgün
Kamera: Bülent Serin
Etiketler: Orman YangınıSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 17:21
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