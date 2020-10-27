Hatay'ın İskenderun ilçesinde art arda 2 orman yangını çıktı. İlk yangın Karayılan Mahallesi'nde başladı. 2 hektar alanı etkileyen yangın kontrol altına alındı.

Ardından yine İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'nde taş ocakları mevkisinde yangın çıktı. Alevlerin tehdit ettiği bazı evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bölgeden son durumu bildiren TRT Haber ekipleri canlı yayın sırasında zor anlar yaşadı. Bir anda yükselen alevler büyük risk yarattı.



Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: Bülent Serin