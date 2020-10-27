Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-AA
İskenderun'da 12 aracın zarar gördüğü tanker kazası kamerada
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan su tankeri, 12 araca çarparak durabildi. O anlar kameraya yansıdı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen su tankeri, Denizciler Mahallesi'nde seyir halindeyken fren arızası nedeniyle kontrolden çıktı.
Su tankeri, bazıları park halinde olan 12 araca çarparak durabildi.
Kazada hafif yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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