İstanbul Üsküdar’da 19 Şubat tarihinde alkollü araç kullandığı sırada zincirleme trafik kazasına sebep olan oyuncu Kural hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, iddianame düzenlenerek dava açıldı.

İddianamede, Kural'ın kaza esnasında 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi. 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Olay günü yapılan alkol ölçümünde Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Oyuncu Kural ise ifadesinde sınırı geçmeyecek şekilde çok az alkol aldığını öne sürmüştü.