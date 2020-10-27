Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ahmet Kural'ın 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Alkollüyken zincirleme trafik kazasına karışan oyuncu Ahmet Kural hakkında, "bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı. Savcılık, Kural'ın 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.
İstanbul Üsküdar’da 19 Şubat tarihinde alkollü araç kullandığı sırada zincirleme trafik kazasına sebep olan oyuncu Kural hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, iddianame düzenlenerek dava açıldı.
İddianamede, Kural'ın kaza esnasında 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi. 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.
Olay günü yapılan alkol ölçümünde Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Oyuncu Kural ise ifadesinde sınırı geçmeyecek şekilde çok az alkol aldığını öne sürmüştü.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 16:39
Son Haberler
- 17:28
- 17:24
- 17:32
- 17:31
- 17:15
Sıradaki Haber
Mersin'de sahte rapor operasyonu: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz