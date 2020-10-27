Mersin’in Anamur ilçesine bağlı Uçarı ve Karaağa mahallelerinde ormanlık alanda saat 11.30’da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, Anamur, Bozyazı ve Gülnar ilçelerinden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Karaağa'daki yangın kontrol altına alındı.

Uçarı mahallesinde ise yerleşim yerlerini tehdit eden yangında 50 ev tedbir amaçlı boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe kapatıldı. yangına müdahale sürüyor.

[TRT Haber yangın bölgesinde] İskenderun'da yerleşim yerlerine yakın noktada başlayan yangına müdahale sürüyor. pic.twitter.com/czI3hbSXTT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 27, 2020

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de art arda 2 orman yangını çıktı. İlk yangın Karayılan Mahallesi'nde çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer sevk edildi. 2 hektar alanı etkileyen yangın kontrol altına alındı.

İskenderun Akarca'da yerleşim yerleri boşaltıldı

Ardından yine İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'nde taş ocakları mevkisinde yangın çıktı. Alevlerin tehdit ettiği bazı evler ise tedbiren boşaltıldı. Bölgede ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.

Kozan'da müdühale sürüyor

Adana’nın Kozan ilçesinde de Kuytucak Mahallesi Kuzeren mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, Mersin Anamur, Adana Kozan ve Hatay İskenderun’daki yangınlara müdahalelerin sürdüğünü belirtti. Pakdemirli, yangınlarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü söyledi.

Osmaniye'de de yangın çıktı

Bölgeden bir yangın haberi de Osmaniye'nin Sumbas ilçesinden geldi. Mehmetli beldesinde makililik alanda orman yangını çıktı. Kadirli Orman İşletme ve Sumbas itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.