Kayıp ihbarlarında ön safta görev yaptılar. Afet bölgelerinde ekiplerin yardımcısı, uyuşturucu operasyonlarının vazgeçilmezi oldular. Özel eğitimli köpekler, güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi.

İzmir'de özellikle kırsal alanlarda uyuşturucu üretim ve satışının tespitinde köpeklere büyük iş düşüyor. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 14 köpek başarılarıyla eğiticilerinin gururu oldu.

Görev süresi yaklaşık 8 yıl

İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci, köpeklerin çıktığı görevleri şöyle anlattı:

"Uyuşturucu madde köpeklerimiz 278 kez göreve çıkmış olup bu görevlerde 45 bin 201 gram uyuşturucu madde ve bin 70 adet sentetik hap ele geçirilmesini sağlamıştır. İz takip köpeklerimiz 5 kez göreve çıkmış olup arazide kaybolan genç bir kız ve bir vatandaşımızın bulunmasını sağlamıştır. Kadavra köpeğimiz 9 defa göreve çıkmış olup özellikle Düzce ilimizde yaşanan sel felaketinde kaybolan anne ve genç kızın bulunmasını sağlamıştır."

Hassas burunlar, eğitim bittikten sonra farklı görevlere çıkıyorlar. Bir yaşındayken özel olarak seçilen köpeklerin görev süresi yaklaşık 8 yıl. Görevi bitenler ise eğiticisine emanet ediliyor ya da Jandarma bünyesinde kalıyor.

Haber: Cihat Sönmez

Kamera: Volkan Balamir