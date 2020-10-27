Jandarmanın gururu hassas burunlar
Hassas burunlar, suç ve suçluyla mücadelede güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı. İzmir'de, jandarmanın eğitimli köpekleri özellikle zehir tacirlerine göz açtırmıyor.
Kayıp ihbarlarında ön safta görev yaptılar. Afet bölgelerinde ekiplerin yardımcısı, uyuşturucu operasyonlarının vazgeçilmezi oldular. Özel eğitimli köpekler, güvenlik güçlerinin en büyük destekçisi.
İzmir'de özellikle kırsal alanlarda uyuşturucu üretim ve satışının tespitinde köpeklere büyük iş düşüyor. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 14 köpek başarılarıyla eğiticilerinin gururu oldu.
Görev süresi yaklaşık 8 yıl
İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci, köpeklerin çıktığı görevleri şöyle anlattı:
Hassas burunlar, eğitim bittikten sonra farklı görevlere çıkıyorlar. Bir yaşındayken özel olarak seçilen köpeklerin görev süresi yaklaşık 8 yıl. Görevi bitenler ise eğiticisine emanet ediliyor ya da Jandarma bünyesinde kalıyor.
Haber: Cihat Sönmez
Kamera: Volkan Balamir
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