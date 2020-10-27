Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da ormanlık alanda yangın
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kuytucak Mahallesi Kuzeren mevkiindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Orman YangınıSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 15:33
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