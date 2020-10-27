Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus ilçesinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu alışverişinin yapılacağı bölgeyi tespit ederek önlem alan ekipler, drone ile şüphelileri adım adım takip etti.

Ekipler, iki adrese düzenlediği baskında 132 kilogram esrar ve hassas terazi ele geçirdi, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon, drone ile görüntülendi.