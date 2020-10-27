Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, serin ve yağışlı hava geliyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemiyle birlikte yurdun batı kesimleri yağışlı havanın etkisini hissedecek.

Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

Mevsim normallerinde olacak

Sağanak ve gök gürültülü sağanakların, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de, perşembe günü Trakya ve Batı Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte batı bölgelerden başlayarak azalacağı ve yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak tahmin ve uyarıların vatandaşlar ve yetkililer tarafından takip edilmesi önem taşıyor.