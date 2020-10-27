Bolu-Düzce il sınırı Abant Kavşağı bölgesinde devam eden çalışmalar nedeniyle 3 gün önce tamamen ulaşıma kapatılan tünelin Ankara istikametinde yenileme, yol ayırma ve duba çalışmaları tamamlandı.

Karayolları ve trafik ekipleri, İstanbul yönü viyadükler üzerinde yolu ikiye ayırarak çalışması yaptı. Tır, tanker ve ağır yük taşıyan kamyonlar otoyolun Düzce kesiminden Kaynaşlı, Bolu kesiminden ise Abant gişelerine ve buradan da D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilirken, otoyol hafif tonajlı otomobil, kamyonet, minibüs ve yolcu otobüslerinin kullanımına açıldı.

By-pass yapılan kesimlerde trafik akışının kontrollü sağlandığı otoyolda, çalışmaların 14 Kasım'da tamamlanmasıyla ulaşım normale dönecek.

