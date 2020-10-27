Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kaza sonrası sürüklenen motosikletinin peşinden koştu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Şile ilçesinde kaza yaptığı motosikletten düşen sürücü, ayağa kalkarak sürüklenen motosikletin peşinden koştu. O anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Şile Bozhane Köyü yolunda meydana geldi.
Motosikletli arkadaş gurubu, Şile Bozhane Köyü'nün virajlı yollarında motosikletleriyle seyretmeye başladı.
Bu esnada Gündüz Gezen isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Sürücü Gezen, motosikletten düştü, motosiklet ise yol üzerinde sürüklenmeye devam etti.
Motosikletin peşinden koştu
Düştükten sonra ani bir refleksle ayağa kalkan sürücü, sürüklenen motosikletin peşinden koşmaya başladı. O anlar, diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.
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