Kaza, Şile Bozhane Köyü yolunda meydana geldi.

Motosikletli arkadaş gurubu, Şile Bozhane Köyü'nün virajlı yollarında motosikletleriyle seyretmeye başladı.

Bu esnada Gündüz Gezen isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Sürücü Gezen, motosikletten düştü, motosiklet ise yol üzerinde sürüklenmeye devam etti.

Motosikletin peşinden koştu

Düştükten sonra ani bir refleksle ayağa kalkan sürücü, sürüklenen motosikletin peşinden koşmaya başladı. O anlar, diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.