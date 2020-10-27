Haber Giriş: Kaynak: AA
Muş'ta araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muş'un Malazgirt ilçesinde bir aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Murat Şahin yönetimindeki otomobil, Malazgirt ilçesine bağlı Kızılyusuf köyü mevkiinde şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü Murat Şahin olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Ali Gül ise yaralandı.
Hayatını kaybeden Şahin ve yaralı Gül, ambulansla Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 14:30
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