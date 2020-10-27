Haber Giriş: Kaynak: DHA
Aydın'da lunaparkta çarpışan araba yandı
[Fotoğraf: DHA]
Aydın'ın Efeler ilçesinde lunaparkta çarpışan araba bir anda alev aldı. Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü, çarpışan araba kullanılmaz hale geldi.
Efeler ilçesine bağlı Ata Mahallesi'ndeki lunaparkta bir çarpışan araba, dün akşam saatlerinde üst kısmındaki tellerin kısa devre yapması sonucu alev aldı.
Çalışanlardan Serkan Kemer, elektriği kesip, kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etti.
[Fotoğraf: DHA]
Çağırılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangının çıktığı sırada çarpışan arabaların kullanılmadığı belirtildi.
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