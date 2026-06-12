Uydu haberleşmesi yerli teknolojiyle dönüşüyor

Savunma ve havacılık alanlarında uydu ve görüş hattı haberleşme teknolojileri geliştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii iştiraki CTech, Türkiye'nin yeni nesil faz dizilimli uydu haberleşme anteni SkyARX E-Ku'yu geliştirdi.

Düşük görünürlük ve yüksek aerodinamik performans gerektiren yeni nesil hava platformları için geliştirilen sistem, mekanik hareket gerektirmeden elektronik ışın yönlendirme kabiliyetiyle kesintisiz uydu haberleşmesi sağlıyor. Geleneksel çanak anten sistemlerinin aksine düz panel mimariye sahip olan ürün, platformun aerodinamik yapısını korurken uydu haberleşme performansından ödün vermeden görev yapabiliyor.

Düşük profilli yapısı sayesinde radar görünürlüğünün ve aerodinamik verimliliğin kritik olduğu platformlara entegre edilebilen SkyARX E-Ku, faz dizilimli anten teknolojisi kullanarak uydu bağlantısını elektronik olarak yönlendirebiliyor. Böylece platform manevra yaparken antenin fiziksel olarak hareket etmesine gerek kalmadan uydu bağlantısının sürekliliği sağlanıyor.

Faz dizilimli anten teknolojileri, özellikle yüksek hızlarda görev yapan, düşük radar görünürlüğü gerektiren ve anten yerleşim alanı kısıtlı olan platformlar açısından önem taşıyor. Bu nedenle SkyARX E-Ku'nun başta yeni nesil insansız hava araçları olmak üzere geleceğin hava ve deniz platformlarında önemli bir kullanım alanı bulması bekleniyor. CTech, ürünün geliştirme çalışmalarına devam ederken, performansın artırılması, güç tüketiminin azaltılması, ağırlık ve boyut optimizasyonlarının yapılması ile farklı platformlara özel konfigürasyonların geliştirilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerini sürdürüyor.

Ürün ailesinin ilk örneği

CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, yaptığı açıklamada, SkyARX E-Ku'nun geliştirilmesi kapsamında yaklaşık 3 yıldır çalışma yürüttüklerini, ürünün Türkiye açısından önemli bir teknoloji kazanımı olduğunu ifade etti.

Fırat, "Bu teknolojiye yönelik çalışmalarımız yaklaşık 3 yıl önce yol haritalarımıza girdi ve son 1,5 yıldır yoğun AR-GE faaliyetleriyle olgunlaştırıldı. Faz dizilimli anten teknolojilerinin temelinde yer alan hücre mimarisi, elektronik ışın yönlendirme kabiliyeti ve düşük profilli tasarım alanlarında önemli yetkinlikler kazandık. SkyARX E-Ku, bu alandaki ürün ailemizin ilk örneğini oluşturuyor ve önümüzdeki dönemde farklı platformlara yönelik yeni çözümlerle bu portföyü genişletmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Dünya genelinde faz dizilimli uydu haberleşme çözümlerine yönelik talebin arttığını belirten Cüneyd Fırat, "Bu teknolojinin yalnızca ülkemizde değil, uluslararası pazarlarda da önemli bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Halihazırda farklı bölgelerden gelen talepler ve yürüttüğümüz çalışmalar bulunuyor. Faz dizilimli anten teknolojilerinde kazandığımız yetkinlikleri küresel pazarlara taşımayı ve ihracat tarafında da önemli fırsatlar değerlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.