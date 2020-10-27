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Zonguldak'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla A.K., T.B. ve H.A.'yı gözaltına aldı.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 14:54
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