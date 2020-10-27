Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İskenderun'da peş peşe orman yangınları
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Karayılan Mahallesi'nde ve Akarca mahallelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Karayılan'daki yangın kontrol altına alınırken Akarca'da müdahale sürüyor.
İskenderun'a bağlı Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 30 arazöz, 5 su tankı, 1 dozer sevk edildi. 2 hektar alanı etkileyen yangın kontrol altına alındı.
Akarca'da evler boşaltılıyor
İkinci yangın ise yine İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'nde taş ocakları mevkisinde çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir yerde başlayan yangını söndürmek için bölgeye ekipler sevk edildi.
Alevlerin tehdit ettiği bazı evler ise tedbiren boşaltılıyor. Bölgede ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman YangınıSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 15:21
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