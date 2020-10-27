Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, 10 arazöz, 5 su tankı ve iş makinesiyle alevlere müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Etiketler: Orman YangınıSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 12:45
Sıradaki Haber
Konya merkezli 8 ilde FETÖ soruşturması: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz