Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Turanköy Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 PK makineli tüfek, 3 bin 800 AK-47 Kalaşnikof P.Tf. fişeği, 2 bin 800 PK makineli tüfek fişeği, 1197 AK-74 Kalaşnikof P.Tf. fişeği, 840 M16 P.Tf. fişeği, 327 Doçka Uçaksavar mühimmatı, 40 el bombası, 15 Antitank Roketatar mühimmatı, çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.