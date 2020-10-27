Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da bir evden 7 tüfek ve çok sayıda mühimmat çıktı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde, evinde ruhsatsız 7 tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mühimmat bulunduğu belirlenen S.A'nın Pozantı ilçesindeki evine operasyon düzenledi.
Evde ruhsatsız 5 tüfek, 2 havalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 580 fişek, tüfekler için mühimmat basmaya yarayan aparat ve oluklu kasatura bulundu.
Gözaltına alınan S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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